Borsa: a Tokyo apertura in calo (-1,01%)

(ANSA) - TOKYO, 29 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in ribasso, seguendo il riposizionamento del mercato azionario Usa in vista della chiusura di fine anno, con gli investitori che anticipano la probabilità di un rallentamento dell'economia a livello globale. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,01%, a quota 26.073,33, e una perdita di 267 punti. Sul fronte valutario lo yen perde terreno sul dollaro, poco sopra a un livello di 134, e a 142,40 sull'euro.

