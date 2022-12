Avatar 2 supera il miliardo di dollari in incassi in 14 giorni

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Avatar - La via dell'acqua di James Cameron ha incassato oltre un miliardo di dollari worldwide in 14 giorni diventando il film che piu' rapidamente quest'anno ha superato l'ambito traguardo del box office.Nell'era pre-Covid nove film avevano superato nel 2019 lo stesso traguardo. Solo sei film nella storia del cinema hanno venduto biglietti per un miliardo nelle prime due settimane nelle sale. Finora 'La via dell'acqua' ha incassato 317,1 milioni di dollari in Nord America e 712,7 nel resto del mondo (tra cui l'Italia con oltre 22 milioni di euro al 27 dicembre).

