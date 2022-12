Tajani convoca per domani l'ambasciatore iraniano

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato per domani alle 12 l'ambasciatore designato iraniano. L'ambasciatore non ha ancora presentato le credenziali al Quirinale, ma la gravità della situazione in Iran ha indotto il governo a fare questo passo, viene riferito dalla Farnesina.

