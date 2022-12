Almeno 38 morti in tempesta artica Nord America, 4 in Canada

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente alla tempesta artica che ha investito con gelo polare record gran parte del Nord America. Lo scrivono diversi media fra cui la Bbc. Quattro vittime canadesi si sono aggiunte al bilancio quando un pullman si è rovesciato dopo uno sbandamento sulla strada ghiacciata, nella cittadina di Merritt, nella provincia occidentale di British Columbia.

Negli Usa i morti sino finora 34, scrive Bbc, e lo stato più colpito è quello di New York.

Circa 200.000 persone nel pomeriggio del giorno di Natale sono rimaste senza corrente: un calo rispetto agli 1,7 milioni delle ore precedenti. (ANSA).