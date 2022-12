Usa: sale a 28 il bilancio dei morti per la tempesta artica

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Sale a 28 il bilancio dei morti negli Stati Uniti per la mostruosa tempesta artica che sta attanagliando la maggior parte del Paese durante le vacanze di Natale, con temperature polari.

"In alcune aree, stare all'aperto può portare al congelamento in pochi minuti", ha avvertito il National Weather Service nel suo bollettino. La tempesta, che si estende dai Grandi Laghi vicino al Canada al Rio Grande lungo il confine messicano, ha causato vittime in Colorado, Kansas, Oklahoma, Nebraska, New York e altri Stati.

Tra le città più colpite c'è Buffalo, nello Stato di New York, dove due giorni di forti nevicate e forti venti hanno creato condizioni che non si vedevano dal 1977, hanno riferito funzionari locali. (ANSA).