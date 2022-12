New York schiera la Guardia Nazionale per il freddo

(ANSA) - NEW YORK, 25 DIC - Il maltempo non dà tregua negli Stati Uniti. A causa del freddo e del gelo sono morte almeno 17 persone. A New York la governatrice Kathy Hochul ha schierato la Guardia Nazionale nel nord stato vicino Buffalo, epicentro della tempesta invernale, per aiutare nei soccorsi di centinaia di persone bloccate nelle loro auto. Sfidando il divieto di guida, molti infatti si sono messi al volante per poi restare bloccati nel maltempo. (ANSA).