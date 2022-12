Gb: sparatoria in un pub vicino a Liverpool, morta donna

(ANSA) - ', 25 DIC - Una donna è morta dopo essere rimasta ferita in una sparatoria avvenuta in un pub di Wallasey, vicino a Liverpool, alla vigilia di Natale. Ferite altre tre persone.

Avviata un'indagine per omicidio. Lo riporta la Bbc.

La polizia del Merseyside ha detto che gli agenti sono stati chiamati al pub Lighthouse Inn poco prima dell'1 di stanotte.

Tre uomini e una donna sono rimasti feriti e stati trasportati in ospedale con ferite da arma da fuoco. Lei è morta poco dopo il ricovero.

Secondo i primi accertamenti la sparatoria è avvenuta in una zona di movida dei giovani. E ora è caccia all'uomo. (ANSA).