Bce: Schnabel, critiche dall'Italia? dobbiamo resistere

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Contro gli aumenti dei tassi d'interesse "possiamo aspettarci ulteriore opposizione e dobbiamo resistere. E' proprio per questo che le banche centrali sono indipendenti": Lo dice Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, rispondendo a una domanda sulle critiche, in Italia, ai recenti rialzi del costo del denaro da parte della Bce. "Ai governi in generale non piacciono molto gli aumenti dei tassi.

Pesano sulla posizione di bilancio perché rendono più costoso emettere nuovo debito". (ANSA).