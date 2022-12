A Betlemme tutto pronto per il Natale, tornati i pellegrini

(ANSA) - GERUSALEMME, 24 DIC - Una Betlemme affollata di turisti e pellegrini - tornati in gran numero dopo il prolungato fermo a causa del covid - si appresta a dare il via alle celebrazioni del Natale. A segnare gli appuntamenti è l'ingresso nella cittadina palestinese del Patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa che stasera celebrerà nella Chiesa di Santa Caterina la tradizionale Messa di mezzanotte.

Pizzaballa sarà accolto al suo arrivo in città dagli scout cattolici nella consueta manifestazione di benvenuto. La processione poi si snoderà per tutta 'Star Street' (la Via della Stella) - la tradizione vuole che questa sia la via percorsa dalla Sacra Famiglia più di 2mila anni fa - per arrivare fino a Piazza della Mangiatoia (di fronte la Basilica della Natività) dove troneggia un alto albero di Natale, acceso ad inizio dicembre.

La Messa di mezzanotte - secondo fonti religiose - dovrebbe vedere il ritorno del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen che sarà accompagnato - secondo quanto si apprende - dal premier dell'Anp Mohammed Shtayyeh.

Insieme a loro numerosi rappresentanti diplomatici tra i quali il Console italiano a Gerusalemme Giuseppe Fedele. Le previsioni - in base al numero di biglietti chiesti - riferiscono per stasera di una Chiesa piena al contrario degli anni scorsi in cui le presenze erano contingentate a causa delle limitazioni sanitarie.

Subito dopo la liturgia della mezzanotte, nella Grotta della Natività - dove la tradizione vuole sia nato Gesù - si svolgeranno le funzioni celebrate da padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa. (ANSA).