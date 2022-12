Rapporto 6 gennaio,Trump sia bandito da incarichi pubblici

(ANSA) - WASHINGTON, 23 DIC - Donald Trump dovrebbe essere "bandito" da qualsiasi incarico pubblico "in futuro". Lo sostiene la Commissione speciale della Camera che da un anno e mezzo sta indagando sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021 nel suo rapporto conclusivo. Questo, sostengono i sette democratici e due repubblicani della Commissione, in base all'articolo 14 della Costituzione americana che stabilisce che "chiunque abbia prestato giuramento di servirla può essere escluso da ogni incarico pubblico se coinvolto in insurrezione o ribellione". (ANSA).