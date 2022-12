Hit parade, Lazza in vetta per 18/a volta con Sirio

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Dopo un momentaneo passaggio di consegne, Lazza - anche sulla spinta della sua annunciata partecipazione in gara tra i Big del prossimo festival di Sanremo - si riprende con Sirio (fresco di certificazione Quarto Disco di Platino e con oltre 600MLN di stream complessivi) per la 18/esima volta dall'uscita la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, ai danni dei Pinguini Tattici Nucleari che scivola al secondo posto con Fake News, ma annunciano già diversi sold out per i concerti negli stadi della prossima estate. Al terzo posto il rapper Shiva con Milano Demons.

Stabile al quarto posto (e primo tra i vinili) Francesco Guccini con Canzoni da Intorto, il lavoro che ha segnato il ritorno del cantautore modenese. Complice il Natale alle porte, guadagna posizioni ed è quinto Michael Bublè con l'evergreen Christmas (e sulla stessa scia di feste l'inossidabile All I want for Christmas is you di Mariah Carey è al terzo posto tra i singoli). Risale di gradini rispetto a sette giorni fa, anche thasup con C@ra++ere S?ec!@le. Unica new entry della settimana è Sete, il nuovo lavoro del rapper Mezzosangue.

Passa dalla terza all'ottava piazza Jovanotti con Il disco del sole, il nuovo progetto discografico che raccoglie le canzoni finora disponibili solo in digitale, tra cui l'ultimo singolo Se lo senti lo sai, la hit I love you baby già certificata triplo disco platino e ai primi posti delle piattaforme streaming per tutta l'estate, i brani che nel corso dei mesi hanno raggiunto la vetta delle classifiche Earone (come Il Boom, La Primavera o Sensibile all'estate), e gli inediti Ricordati di vivere (primo battito) e Mariacallas.

Chiudono la top ten Io non ho paura di Ernia, uscito a distanza di due anni dal fortunato Gemelli, e il Premio Tenco come miglior album dell'anno Noi, Loro, Gli Altri di Marracash (da 57 settimane in classifica). (ANSA).