Usa, Wagner ha 50.000 uomini dispiegati in Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 22 DIC - La milizia privata russa Wagner spende "100 milioni al mese per la guerra" in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa precisando che "Wagner ha 50.000 uomini dispiegati, di cui 10.000 contractor e 40.000 detenuti reclutati dalle carceri russe".

"I combattenti Wagner hanno svolto un ruolo fondamentale a Bakhmut", dove il presidente Volodymyr Zelensky è stato in visita due giorni fa, ha aggiunto Kirby.

La Corea del Nord ha completato una prima consegna di armi in Ucraina alla milizia privata russa Wagner che ha pagato per la fornitura" ha detto Kirby precisando che si tratta di "razzi e altre armi". (ANSA).