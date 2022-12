Summit Ue-Ucraina, confermata data 3/2 ma non luogo

(ANSA) - BRUXELLES, 22 DIC - Il summit Ue-Ucraina è stato confermato per il 3 febbraio ma non è detto che si tenga a Bruxelles. Lo precisa un alto funzionario europeo a conoscenza del dossier. Il summit si tiene ogni anno e nel 2021 era stato organizzato in Ucraina. (ANSA).