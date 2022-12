Rohrwacher, felice e grata per Le Pupille in shortlist Oscar

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "E' una grande felicità sapere che Le Pupille siano state amate e si trovino in questa selezione", dice in esclusiva all'ANSA Alice Rohrwacher commentando l'ingresso del suo minifilm nella shortlist tra i cortometraggi live-action che potranno aspirare alla nomination per gli Oscar.

Le Pupille, disponibile su Disney+, prodotto da Carlo Cresto-Dina (tempesta), dal Premio Oscar Alfonso Cuarón e Gabriela Rodriguez (Esperanto Filmoj), 37 minuti in tutto, è un piccolo film sul desiderio, sulla libertà e sulla devozione ma anche sullo spirito anarchico che può svilupparsi nelle menti di alcune giovani ragazze di un rigido collegio religioso a Natale.

"Sono felice - prosegue la regista - per tutti noi che abbiamo lavorato con cura, passione ma anche con leggerezza a questo film, per la bellissima famiglia di collaboratori che mi accompagna, sono felice per le bambine, per Alfonso Cuaron che ha desiderato per primo vedere questo film, e sono grata a Goffredo Fofi che mi ha spinto a leggere questa storia, e ancora di più ad Elsa Morante che ha immaginato di raccontare i desideri, gli scandali e la necessità di ribellione attraverso la fiaba di una zuppa inglese". (ANSA).