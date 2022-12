Papa: alla Curia, abusi potere sono violenza come armi

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 DIC - "Non esiste solo la violenza delle armi, esiste la violenza verbale, la violenza psicologica, la violenza dell'abuso di potere, la violenza nascosta delle chiacchere che fanno tanto male, distruggono tanto". Lo ha detto il Papa alla Curia Romana. "Ciascuno non approfitti della propria posizione e del proprio ruolo per mortificare l'altro. La misericordia è accettare che l'altro possa avere anche i suoi limiti. Anche in questo caso è giusto ammettere che persone e istituzioni, proprio perché sono umane, sono anche limitate. Una Chiesa pura per i puri è solo la riproposizione dell'eresia catara", ha aggiunto negli auguri di Natale. (ANSA).