Palestinese ucciso in scontri con l'esercito in Cisgiordania

(ANSA) - TEL AVIV, 22 DIC - Un palestinese è stato ucciso, ed altri cinque feriti, in uno scontro a fuoco avvenuto la notte scorsa tra miliziani armati ed esercito israeliano presso la Tomba di Giuseppe a Nablus in Cisgiordania. I media palestinesi hanno identificato l'ucciso in Ahmed Atef Mustafa Daraghmeh (23 anni) "colpito alla schiena dai proiettili dell'occupazione israeliana". L'esercito ha fatto sapere che durante l'operazione "per assicurare l'ingresso di civili alla Tomba di Giuseppe, palestinesi armati hanno sparato e lanciato ordigni esplosivi verso i soldati che hanno risposto". (ANSA).