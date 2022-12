Letta,non erano pronti,la manovra più pasticciata in 20 anni

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Quello che è accaduto in queste ore in Parlamento è la dimostrazione che la destra non era pronta.

Non lo erano minimamente". E lo dimostra questa "legge di bilancio, la più pasticciata credo degli ultimi 20 anni e ancora oggi non sappiamo bene quale testo verrà votato". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in collegamento durante il confronto tra i candidati. (ANSA).