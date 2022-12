G7 Finanze, nel 2023 altri 32 miliardi dollari per Ucraina

(ANSA) - BERLINO, 22 DIC - Il G7 dei ministri delle Finanze ha mobilitato un totale di 32,7 miliardi di dollari per l'Ucraina nel 2022. Il piano prevede ora di fornire altri 32 miliardi di dollari nel 2023. In questo modo, il G7 riafferma il suo "incrollabile sostegno" all'Ucraina. Lo annuncia un comunicato dei ministri G7 delle Finanze, che si sono oggi riuniti l'ultima volta sotto la presidenza tedesca. L'incontro era in forma virtuale. (ANSA).