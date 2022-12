Tajani agli ambasciatori, 'l'Ue stella polare dell'Italia'

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "L'Europa rappresenta una stella polare per le nostre scelte politiche. Rappresenta il nostro futuro e la migliore opportunità per tutelare i cittadini italiani". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori in corso alla Farnesina.

L'obiettivo deve essere "una presenza più forte dell'Italia in Europa e per questo abbiamo deciso di incrementare il numero di rappresentanti" a Bruxelles, ha detto Tajani, ricordando alcune delle principali sfide alle "frontiere europee", come la questione migratoria. (ANSA).