Putin, Russia migliorerà preparazione delle forze nucleari

(ANSA) - MOSCA, 21 DIC - La Russia continuerà a migliorare la preparazione al combattimento delle forze nucleari: lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al Consiglio di Difesa indicando gli obiettivi militari del 2023, aggiungendo che Mosca dispiegherà presto i missili balistici intercontinentali Sarmat.

Il Sarmat è considerato il fiore all'occhiello dei nuovi programmi militari russi. La dichiarazione giunge a poche ore dal previsto annuncio del presidente americano Joe Biden sul via libera di Washington all'invio dei missili Patriot a Kiev. "I missili balistici intercontinentali Sarmat assumeranno per la prima volta l'allerta di combattimento a breve", ha aggiunto Putin, assicurando che questi piani saranno portati a termine.

"Sappiamo che c'è qualche aggiustamento di programma, ma questo non altera i nostri piani e tutto sarà attuato", ha sottolineato, come riporta la Tass. Il presidente russo ha poi ribadito che gli obiettivi dell'operazione speciale "saranno raggiunti" e "la sicurezza sarà garantita in tutti i territori russi". (ANSA).