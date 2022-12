Covid: Cina, nessun nuovo decesso dopo modifica conteggi

(ANSA-AFP) - PECHINO, 21 DIC - Replicando alle preoccupazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità circa l'aumento dei decessi per Covid nel paese, la Cina ha affermato di non avere registrato decessi dovuti al virus dopo aver modificato i criteri di conteggio.

Pechino sostiene di avere registrato un totale di sette morti, tutti nella capitale, da quando ha deciso di revocare la sua politica 'zero-Covid' eliminando molte delle restrizioni in vigore. Da ieri vengono considerati decessi dovuti al Covid solo quelli direttamente riconducibili a insufficienza respiratoria causata dal virus. (ANSA-AFP).