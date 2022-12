Casa Bianca conferma visita Zelensky oggi

(ANSA) - WASHINGTON, 21 DIC - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà oggi in visita alla Casa Bianca e al Congresso Usa. Lo conferma un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. "Zelensky era desideroso di compiere il suo primo viaggio all'estero negli Stati Uniti per ringraziare il Paese del sostegno bipartisan" alle forze di Kiev, ha sottolineato il funzionario della Casa Bianca. (ANSA).