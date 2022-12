Bolle, a Capodanno sfida di ballo con il mio avatar

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "Tutti ci chiedono 'cosa vi sarete inventati quest'anno?' ecco, è proprio questa la sfida e quello che più mi inorgoglisce: sorprendere ogni volta con la danza, che diventa veicolo di contemporaneità, di modernità, riuscendo a coinvolgere il pubblico e portarlo in mondi diversi". Così l'étoile del teatro alla Scala, Roberto Bolle, ha presentato oggi negli studi televisivi della Rai in corso Sempione a Milano, la sesta edizione di Danza con me, il grande spettacolo con cui la sera del primo gennaio, Rai1 apre il nuovo anno. Una delle sorprese, è stata svelata durante la conferenza stampa: lo show per la prima volta utilizzerà in televisione e legandola alla danza, "in maniera sorprendente e molto, molto divertente" la tecnologia più avanzata degli avatar. "Sarà una sfida di ballo nel metaverso - ha detto Bolle - e io ho il mio avatar. Non si sa mai per il futuro". Prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi e Artedanza, coinvolgerà anche quest'anno numerosissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Alla conduzione dello show, la coppia inedita formata da Luca Zingaretti e Cristiana Capotondi.

Tra gli altri ospiti Elio, Virginia Raffaele, Alberto Angela, Blanco, Paola Minaccioni, Dargen D'Amico, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Dardust.

Non mancheranno alcuni dei ballerini più importanti a livello internazionale, come la ballerina giapponese Fumi Kaneko, PrincipalDancer del Royal Ballet di Londra, Maria Eichwald, già Prima Ballerina dello Stuttgart Ballet, e le Prime Ballerine del Teatro alla Scala, Virginia Toppi e Nicoletta Manni. "Questo show è il condensato di quello che vorremmo ogni nostro prodotto veicolasse nelle case", ha detto Stefano Coletta direttore intrattenimento prime time. (ANSA).