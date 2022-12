Kiev, incontro Putin-Lukashenko è 'balletto' politico

(ANSA-AFP) - KIEV, 20 DIC - Kiev ha liquidato l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko come un "balletto" politico, all'indomani dell'impegno preso a Minsk dai due alleati per una maggiore cooperazione militare.

"L'incontro tra Putin e Lukashenko è un altro balletto che hanno messo in scena. Secondo le informazioni disponibili, durante l'incontro non sono state prese decisioni critiche.

Qualunque cosa accada, siamo pronti a qualsiasi scenario", ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante un briefing online. (ANSA-AFP).