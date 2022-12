Iran a Ue, condanniamo vostro atteggiamento sulle rivolte

(ANSA) - ISTANBUL, 20 DIC - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian "ha condannato l'approccio dei Paesi occidentali a sostegno dei rivoltosi e l'imposizione di sanzioni illegali all'Iran sotto il falso pretesto di proteggere i diritti umani" in un incontro con l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue Josep Borrell ad Amman, in Giordania, a margine del secondo summit cosiddetto 'di Baghdad' per la cooperazione e il partenariato. Lo rende noto Mehr. Recentemente Bruxelles aveva sanzionato Teheran per la repressione delle proteste antigovernative in corso da settembre. (ANSA).