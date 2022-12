Il gas ai minimi da giugno con il price cap, vicino a 100 euro

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam torna ai minimi da metà giugno dopo l'accordo in sede Ue sul price cap. I future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano in Europa, hanno toccato un minimo di 100,2 euro, in calo del 7,7%, per poi risalire a 104 euro, in calo del 4,1%. Già ieri, in scia alle notizie sul tetto di 180 euro i future di Amsterdam avevano lasciato sul terreno il 6%. (ANSA).