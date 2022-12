Ankara, male il rifiuto della Svezia di estradare reporter

(ANSA) - ISTANBUL, 20 DIC - Ankara ha definito uno "sviluppo negativo" il rifiuto da parte di Stoccolma di estradare Bulent Kenes, giornalista turco che vive in Svezia ed è ritenuto terrorista dalla Turchia. "Vogliamo vedere passi concreti da Svezia e Finlandia, i golpisti devono essere estradati", ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta Trt, in riferimento alla decisione della Corte suprema svedese che ha bloccato l'estradizione di Kenes. Ankara chiede ad Helsinki e Stoccolma collaborazione sul terrorismo e l'estradizione di sospetti militanti per ratificare la loro candidatura nella Nato. (ANSA).