Tajani, serve un recovery plan per l'Ucraina

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Mi auguro che possa esserci un recovery plan per l'Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa alla Farnesina. Oltre alle prospettive di pace, "dobbiamo guardare alla ricostruzione, è nostro interesse che il Paese sia ricostruito in fretta", ha sottolineato Tajani, spiegando che da parte italiana "coinvolgeremo tutte le imprese" disponibili in questo senso. Ma il tema della ricostruzione dell'Ucraina "non è solo una questione di tipo economico, ma è anche di tipo politico", che riguarda la stabilità di quella parte di Europa, ha sottolineato Tajani. (ANSA).