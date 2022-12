Parigi e Berlino, Usa estendano i sussidi al Made in Europe

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La Francia e la Germania lanciano un forte appello agli Stati Uniti affinché estendano i sussidi dell'Inflation Reduction Act anche ai prodotti 'Made in Europe'.

In una nota congiunta, i governi di Parigi e Berlino ricordano che i Paesi dell'Unione europea sono dei "partner" e degli "alleati" di Washington. In questo contesto, affermano i ministri dell'Economia dei due Paesi, Bruno Le Maire e Robert Habeck, bisogna fare in modo che "i prodotti europei siano eleggibili al credito d'imposta esattamente come i prodotti americani". (ANSA).