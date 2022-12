La Russa,ok a manovra entro 30 anche con 'malafede' opposizioni

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Penso che siamo nei tempi previsti (per l'approvazione finale, ndr). Se nessuno pensa di dover esaminare la manovra con l'intento di danneggiare il percorso e quindi non con l'intento, che invece è giusto, di valutarla, criticarla o cambiarla, non ho alcun timore sui tempi e credo che prima del 30 dicembre chiuderemo". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa a margine della cerimonia per lo scambio di auguri di Natale con i dipendenti di Palazzo Madama.

Ai cronisti che sottolineavano che quindi la legge di bilancio sarà approvata anche se fosse 'malafede' delle opposizioni, il presidente ha aggiunto: "Ma io credo che non ci sarà malafede né pregiudizio. Anche se fosse, ci sono gli strumenti regolamentari per arrivare all'approvazione". (ANSA).