Iran: magistratura, subito le esecuzioni per le proteste

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il capo della magistratura iraniana Gholamhossein Mohseni Ajaei ha chiesto che vengano eseguite "senza indugio" le condanne "definitive" dei manifestanti. Come riferisce Bbc Persia.

L'alto magistrato parlando nella riunione del Consiglio supremo della magistratura a proposito degli arrestati per le proteste in corso ha affermato: "Le condanne emesse per persone che hanno commesso reati gravi in ;;qualsiasi area, sia di sicurezza che non, devono essere documentate e motivate oltre che essere un deterrente". E ha sottolineato che per "una sentenza definitiva non dovrebbe esserci alcun ritardo nell'esecuzione". (ANSA).