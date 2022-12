Heard-Depp: Amber pagherà a Johnny un milione di dollari

(ANSA) - NEW YORK, 19 DIC - In base all'accordo raggiunto tra Amber Heard e Johnny Depp l'attrice di 'Aquaman' risarcirà l'ex marito per un milione di dollari che lui donerà in beneficenza.

Lo ha appreso il sito di spettacolo 'Deadline'.

L'ex Pirata dei Caraibi si è detto "soddisfatto' dell'esito della vicenda e i suoi legali hanno spiegato che il suo obiettivo, nell'avviare contro Heard il processo per diffamazione che si è concluso qualche mese fa in suo favore, erano non tanto i soldi quando "di portare in superficie la verità". Gli avvocati di Depp hanno detto che "la decisione unanime della giuria e il successivo verdetto in favore dell'attore restano in piedi". Il pagamento di un milione di dollari "rafforza l'ammissione da parte DI Heard della conclusione della rigorosa ricerca della verità da parte del sistema legale". Inizialmente Amber Heard avrebbe dovuto risarcire l'ex marito con dieci milioni di dollari da cui andavano sottratti i due milioni che la giuria del processo di Fairfax aveva chiesto a lui di versarle per averla a sua volta diffamata attraverso un avvocato. (ANSA).