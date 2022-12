Covid: Gimbe, -21% casi ma salgono decessi, 103 al giorno

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - In una settimana scendono i contagi di Covid-19 in Italia (-21,1%) ma sono in aumento i decessi (+4,8%): oltre cento al giorno. Risultano invece stabili i ricoveri (+2,4%) e si registra un lieve calo delle terapie intensive (-4,2%). Infine ci si avvicina alle festività del Natale con quasi il 72% di fragili e over-60 scoperti perchè non hanno effettuato la quarta dose di vaccino anti-Covid. Lo evidenzia il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 9-15 dicembre 2022. In ulteriore aumento sono dunque i decessi: 719 negli ultimi 7 giorni (di cui 17 riferiti a periodi precedenti), con una media di 103 al giorno rispetto ai 98 della settimana precedente.

Gimbe rileva nella settimana 9-15 dicembre, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (174.630 vs 221.324) e un aumento dei decessi (719 vs 686). In calo i casi attualmente positivi (485.654 vs 523.075) e le persone in isolamento domiciliare (475.894 vs 513.525). Sostanzialmente stabili i ricoveri con sintomi (9.439 vs 9.215), e sono in lieve calo le terapie intensive (321 vs 335). Tutte le Regioni ad eccezione della Sardegna (+14,1%) registrano un calo dei nuovi casi (dal -3,2% della Calabria al -32,7% della Provincia Autonoma di Trento). In 13 Province si rileva un aumento dei nuovi casi (dal +0,3% del Sud Sardegna al +49,4% di Oristano), in 94 una diminuzione (dal -3,6% di Salerno al -36,9% di Prato).

L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 7 Province: Rovigo (593), Fermo (559), Massa Carrara (535), Chieti (525), Vicenza (520), Ascoli Piceno (515), Padova (513).

Cala poi il numero dei tamponi totali effettuati (-13%): da 1.256.722 della settimana 2-8 dicembre a 1.093.207 della settimana 9-15 dicembre. In particolare i tamponi rapidi sono diminuiti del 14,3% (-151.015), mentre quelli molecolari del 6,2% (-12.500).

Per quanto riguarda i vaccini al 16 dicembre sono state somministrate 5.436.818 quarte dosi, con una media di 20.836 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 19.890 della scorsa settimana. (ANSA).