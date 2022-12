Cop15: accordo per 30% terre e mari protetti al 2030

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - I paesi dell'Onu hanno concordato alla Cop15 sulla biodiversità di Montreal di rendere area protetta il 30% del territorio e dei mari al 2030, di stanziare 30 miliardi di dollari all'anno per aiutare i paesi in via di sviluppo nella tutela della natura, di risanare il 30% degli ecosistemi degradati e di dimezzare il rischio legato ai pesticidi. Al momento sono aree protette il 17% delle terre e l'8% dei mari. La Cop15 è stata presieduta dalla Cina (doveva tenersi a Kunming, ma è stata spostata per il Covid). Il documento finale è passato nonostante una dura opposizione della Repubblica Democratica del Congo. (ANSA).