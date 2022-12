Besseghini, non ci sará aumento elettricitá, per gas sí

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Per quanto riguarda l'energia elettrica direi tutto sommato che non ci saranno aumenti perché il trimestre è stato con prezzi medi relativamente bassi. Per il gas l'inizio della fase invernale porterà sicuramente a un aumento. Tra 15 giorni c'è la formazione del prezzo". Cosí il presidente dell'Arera, Stefano Besseghini, sui prezzi dell'energia, a margine del consiglio generale di Assolombarda.

