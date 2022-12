Amber Heard, accordo nella causa di diffamazione con Johnny Depp

(ANSA) - WASHINGTON, 19 DIC - L'attrice Amber Heard ha annunciato di aver raggiunto un accordo nella causa multi milionaria per diffamazione intentata contro di lei dal suo ex marito, Johnny Depp. In un post su Instagram, Heard non rivela i termini dell'intesa, che arriva dopo che una giuria in Virginia le ha ordinato di pagare 10 milioni di dollari alla star de 'I Pirati dei Caraibi'. "Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo", scrive l'attrice nel post. L'intesa metterebbe fine al procedimento d'appello da lei perseguito dopo aver perso la causa in primo grado. (ANSA).