Doha, 'stretta Ue avrà impatto negativo su nostre relazioni'

(ANSA) - DOHA, 18 DIC - Il Qatar mette in guardia sull'"impatto negativo" che può avere sui rapporti tra il Paese del Golfo e l'Unione europea la decisione di bloccare l'accesso di Doha al Parlamento europeo: misura presa in reazione allo scandalo che ha investito alcuni eurodeputati accusati di corruzione in un'inchiesta della giustizia belga.

La decisione di imporre "una restrizione così discriminatoria" prima che l'inchiesta sia conclusa "avrà un effetto negativo sulla cooperazione regionale e globale e sui colloqui in corso su energia, povertà e sicurezza". Lo ha sottolineato un diplomatico del Qatar.

Doha ammonisce in particolare le autorità belghe e insiste sulla "inaccuratezza" delle informazioni utilizzate.

"Respingiamo fermamente le accuse che associano il nostro governo a cattiva condotta", si afferma in una dichiarazione di un diplomatico qatarino. "Il Qatar non è stata l'unica parte nominata nelle indagini, eppure il nostro Paese è stato esclusivamente criticato e attaccato", si prosegue. "Abbiamo osservato con grande allarme la condanna selettiva del nostro Paese di questa settimana", afferma la nota.

"È profondamente deludente che il governo belga non abbia fatto alcuno sforzo per impegnarsi con il nostro governo al fine di stabilire i fatti una volta venuti a conoscenza delle accuse". La dichiarazione ha evidenziato inoltre il rapporto "stretto" tenuto fin qui con il Belgio. "Le nostre nazioni hanno collaborato durante la pandemia di Covid-19 e il Qatar è un importante fornitore di Gnl per il Belgio", si sottolinea.

(ANSA).