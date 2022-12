Corea del Nord lancia missile balistico nel mar del Giappone

(ANSA-AFP) - ROMA, 18 DIC - La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato. Lo riferiscono le forze armate di Seul. Il missile è stato lanciato nel Mare Orientale, come specifica il comando militare della Corea del Sud, riferendosi allo specchio d'acqua noto come Mar del Giappone.

