Raffaello e l'amico, se fosse Lorenzo Medici il giovane?

(di Silvia Lambertucci) (ANSA) - ROMA, 17 DIC - Nel tempo si è parlato di Pontormo, di Pinturicchio, di Castiglione, del Peruzzi. E se invece fosse Lorenzo de Medici il giovane, il figlio del primogenito di Lorenzo il Magnifico nonché nipote di Papa Leone X il ragazzo che posa con Raffaello nel celeberrimo "Ritratto con amico" del Louvre? Ad avanzare l'ipotesi è la storica dell'arte Claudia Viggiani, che spiega la sua suggestiva teoria in un articolo appena pubblicato sulla rivista Finestre sull'arte. Viggiani ricorda la storia del dipinto, entrato nel 1792 nella collezione del museo parigino. E ripercorre le tesi avanzate negli anni da diversi studiosi sull'identità del secondo protagonista dello splendido quadro, non a caso collocato in grande evidenza nella mostra allestita due anni fa alle Scuderie del Quirinale per i 500 anni dalla morte del geniale pittore urbinate. La sua ipotesi di identificazione, spiega, si basa innanzitutto sulla somiglianza. A suo parere i tratti fisiognomici del giovane ritratto accanto al pittore ricordano quelli del rampollo Medici così come poi sarà raffigurato dallo stesso Raffaello nel 1517 in un altro dei suoi capolavori: il Giuramento di Leone III nella Stanza dell'Incendio di Borgo in Vaticano. E poi più tardi, nel 1518, nel Ritratto di Lorenzo de' Medici, duca di Urbino. Lorenzo, ricorda Viggiani, era nato a Firenze nel 1492, figlio di Alfonsina Orsini e Piero il Fatuo, primogenito di Lorenzo il Magnifico, dal quale il neonato aveva preso il nome. Dopo l'esilio della sua famiglia e la successiva restaurazione della stessa nel 1512, era tornato a Firenze come primo della città. Da quel momento i suoi interessi si erano concentrati esclusivamente sulla politica e sulla mission di consolidare le fortune e il potere della sua famiglia. Bravo e ambizioso, il giovane Medici, al punto da stringere un forte legame con Francesco I re di Francia.

E qui entra in scena il terzo protagonista di questa storia, ovvero proprio il monarca francese. Che secondo la studiosa, sarebbe la persona alla quale i due giovani uomini del quadro stanno guardando, nonché probabilmente il destinatario del dipinto. (ANSA).