Spazio: Urso, urgente riflessione sull'assetto giuridico

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "È urgente una riflessione sull'assetto giuridico" delle attività spaziali in Italia: lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, Autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, in apertura del convegno sul tema 'Una Legge italiana per lo Spazio', organizzato oggi a Roma alla Camera, da Fondazione Leonardo, Università Sapienza e Bocconi School of management, in occasione della Giornata nazionale dello spazio.

"Mi auguro una riforma a livello nazionale", ha detto.

È necessario "colmare un vuoto normativo in Italia" nel settore spaziale, sul modello di quanto è avvenuto in altri Paesi, come Francia, Germania, Lussemburgo e Giappone: ha aggiunto il presidente di Leonardo, Luciano Carta. Un quadro normativo, ha sottolineato, "permetterà al nostro Paese, che è fra i leader dello spazio, di operare con la certezza del diritto in un contesto di governance di riferimento"; potrà inoltre agevolare lo sviluppo dell'industria italiana nel settore spaziale, "anche attraverso partnership pubblico-privato". (ANSA).