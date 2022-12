Autonomia, D'Amato, colpo mortale per Roma e per il Lazio

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Insistere sull'autonomia differenziata è dannoso per Roma e il Lazio. Si rischiano di perdere migliaia di posti di lavoro con conseguenze negative sulle famiglie e sulle imprese in modo particolare per il tessuto medio e piccolo. Si rischia la desertificazione della capitale. È un provvedimento che non può passare".

Lo dichiara Alessio D'Amato candidato presidente alla Regione Lazio. (ANSA).