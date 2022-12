Ucraina:Wp,con attacchi a infrastrutture servono altri 2 mld

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'economia ucraina, già provata dal conflitto, negli ultimi due mesi caratterizzati dagli attacchi russi alle infrastrutture ha subito un ulteriore duro colpo, al punto che potrebbero non essere sufficienti i 55 miliardi di dollari ritenuti necessari il prossimo anno per far fronte al normale sostentamento del Paese, ma si dovranno aggiungere altri due miliardi di dollari e proprio per coprire le necessità base.

Lo scrive in Washington Post citando recenti analisi avanzate da responsabili. Le cifre del resto parlano chiaro: il quotidiano statunitense ricorda infatti che in Ucraina l'inflazione ha già raggiunto il 20% e le previsioni mostrano una possibile contrazione dell'economia di fino al 5% il prossimo anno, in più rispetto al 33% già calcolato per l'anno in corso dopo l'invasione da parte di Mosca. (ANSA).