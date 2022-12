Russia, conseguenze imprevedibili con i Patriot Usa a Kiev

(ANSA) - WASHINGTON, 15 DIC - L'ambasciata russa a Washington ha lanciato un monito contro l'ipotesi dei missili Patriot Usa a Kiev: "Se fosse confermato, assisteremo ad un altro passo dell'amministrazione (Biden, ndr) che può portare a conseguenze imprevedibili", si legge in una nota, secondo quanto riportato dalla Cnn. Per ora la Casa Bianca non ha confermato le indiscrezioni di stampa. "La strategia di Washington causa un enorme danno non solo alle relazioni russo-americane ma crea anche ulteriori rischi per la sicurezza globale", prosegue la nota dei russi. (ANSA).