Mosca, Washington è di fatto diventata parte del conflitto

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Washington, che è di fatto diventata parte del conflitto, non potrà sottrarsi al coinvolgimento nel terrore scatenato dal regime di Kiev contro la popolazione civile della Russia e sollevarsi dalla responsabilità per la morte e la distruzione causate dalle armi americane": lo ha affermato la portavoce de ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, come riporta Ria Novosti.

Zakharova ha ricordato una serie di attacchi ucraini contro città e paesi russi, "tali azioni del regime di Kiev sono condotte con l'approvazione degli Stati Uniti , che sono direttamente coinvolti nella guida dell'artiglieria e dei sistemi missilistici". (ANSA).