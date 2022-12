Kiev, Mosca prepara un attacco su vasta scala in inverno

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - La Russia sta ammassando truppe e armi per una nuova grande offensiva invernale in Ucraina. E' quanto emerge dagli ultimi briefing del presidente Volodymyr Zelensky e dei suoi generali ripresi dal settimanale britannico The Economist. Un attacco su vasta scala dal Donbass, da sud o anche dalla Bielorussia potrebbe essere sferrato già a gennaio o al massimo in primavera. Le truppe di Mosca punteranno a respingere le forze ucraine e potrebbero persino organizzare un secondo tentativo di prendere la capitale Kiev. (ANSA).