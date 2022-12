Brasile: Lula riaprirà l'ambasciata in Venezuela

(ANSA) - BRASILIA, 15 DIC - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácio Lula da Sllva, pretende riallacciare i rapporti con il Venezuela, dopo l'interruzione delle relazioni diplomatiche decisa dal presidente uscente, Jair Bolsonaro. "Il 1 gennaio invieremo un incaricato d'affari per rioccupare le proprietà che abbiamo in Venezuela e riaprire l'ambasciata", ha reso noto il futuro ministro degli Esteri di Lula, Mauro Vieira.

La squadra del governo di transizione vorrebbe anche il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, alla cerimonia di insediamento di Lula, il gennaio 2023. Ma con l'attuale rottura delle relazioni diplomatiche Maduro potrebbe sorvolare lo spazio aereo brasiliano solo dopo che Lula avrà prestato giuramento.

"Non sappiamo se il presidente Maduro potrà essere presente (alla cerimonia), ma si stanno prendendo contatti" con Caracas per risolvere la situazione, ha spiegato Vieira. (ANSA).