Gb: a novembre l'inflazione frena al 10,7%

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - A novembre l'inflazione in Gran Bretagna è cresciuta del 10,7% anno su anno, in frenata rispetto all'11,1% segnato di ottobre, che rappresentava il livello più alto raggiunto negli ultimi 41 anni. Il dato è leggermente migliore di quanto si attendessero gli economisti, che prevedevano un rallentamento al 10,9%. La crescita dei prezzi rispetto ad ottobre è stata dello 0,4%, secondo quanto riferisce l'Ufficio nazionale di statistica britannico.

I prezzi al consumo in Spagna sono cresciuti a novembre anno su anno del 6,8%, confermando il dato preliminare sull'inflazione spagnola e in linea con le stime degli economisti. Il dato sull'inflazione armonizzata segna un progresso del 6,7%, leggermente più alto del 6,6% del dato preliminare. I prezzi spagnoli si confermano così in frenata rispetto alla crescita del 7,3% segnata ad ottobre e sono in calo dello 0,1% mese su mese. (ANSA).