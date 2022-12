Berlino approva 9,9 miliardi per acquisto caccia F-35

(ANSA) - BERLINO, 14 DIC - La commissione Bilancio del parlamento tedesco ha dato il via libera al ministero tedesco della Difesa per l'acquisto di 35 caccia F-35 della statunitense Lockheed Martin. I velivoli costeranno 9,9 miliardi. Sono state approvate anche altre spese militari, per un totale complessivo di quasi 13 miliardi di euro. Per la spesa verrà utilizzato il nuovo fondo tedesco per la Difesa di 100 miliardi.

Con gli F-35 "ora possiamo anche sostituire i caccia Tornado", ha detto oggi in conferenza stampa la ministra tedesca della Difesa, Christine Lambrecht, che ha parlato di "tempi record" nell'esecuzione del progetto, con la firma del contratto dopo una decisione presa 9 mesi fa. Più complessivamente, Lambrecht ha dichiarato che si tratta di "portare decisamente più avanti la Bundeswehr" e coprire le mancanze militari tedesche, facendo ciò che "per così tanti anni non è stato fatto, ma che era urgente fare". Lambrecht ha sottolineato come venga anche così messa in atto la "svolta epocale" annunciata da Berlino dopo l'invasione dell'Ucraina.

Come riportano Zeit e Dpa, tra gli acquisti dell'esercito tedesco ci dovrebbero essere anche 118mila fucili d'assalto Hk416 per sostituire come arma base dei soldati i G36 utilizzati finora. Sostituzione "molto, molto urgente, che si aspetta da anni", ha detto sempre Lambrecht. Sono inoltre previsti nuovi sistemi di trasmissione radio militari, l'adeguamento dei veicoli corazzati da combattimento della fanteria Puma e nuovi veicoli da neve. (ANSA).