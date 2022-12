Usa: inflazione frena più delle attese, a novembre +7,1%

(ANSA) - NEW YORK, 13 DIC - L'inflazione rallenta negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in novembre sono saliti del 7,1%, segnalando un rallentamento rispetto al +7,7% di ottobre e al +8,2% di settembre. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su +7,3%. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,1% contro il +0,3% previsto dal mercato.

L'inflazione americana frena in modo deciso a novembre, l'aumento minore dalla fine del 2021. L'indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato il mese scorso un aumento dello 0,2% su ottobre e del 6% sullo stesso periodo dell'anno scorso.

I future sui listini americani volano: i future sullo S&P 500 salgono del 3%, quelli sul Nasdaq del 4,2%. (ANSA).