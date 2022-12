Qatar: premier Belgio,giustizia fa ciò che non ha fatto Pe

(ANSA) - BRUXELLES, 13 DIC - "La giustizia belga sta facendo ciò che il Parlamento europeo non ha fatto". Lo ha detto il premier belga, Alexander de Croo, parlando del Qatargate alla stampa nazionale.

Gli elementi finora emersi nell'ambito dell'inchiesta sono "il risultato di un lavoro lungo e approfondito", ha evidenziato il premier, sottolineando che "il Parlamento europeo ha molti mezzi per regolare il proprio funzionamento, ma a quanto pare il sistema di autocontrollo non è stato sufficiente". (ANSA).